Roberto Jefferson anuncia filiação de Daniel Silveira, que está preso, ao PTB

O deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, anunciou nesta quinta-feira (25), em suas redes sociais, que o parlamentar bolsonarista Daniel Silveira assinou a filiação à sua legenda.

O ex-PM, então filiado ao PSL, foi preso no dia 16 de fevereiro por ataques a ministros do Supremo Tribunal de Federal (STF) e por enaltecer instrumentos repressivos da ditadura militar, por determinação do ministro Alexandre de Moraes e reiterada por unanimidade no colegiado da Corte suprema.

Em foto ao lado do bolsonarista, publicada nas redes sociais de Jefferson, o parlamentar recebe-o como “heróico deputado” e garante que a nova sigla irá “dar o sangue” por ele.

A instabilidade quanto à legenda de Silveira segue desde a sua prisão, na terça-feira da semana passada. No dia após a determinação de Alexandre de Moraes, o deputado federal e presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), começou a discutir a possibilidade de afastamento permanente do parlamentar dos quadros do partido.

Desde 2019, a sigla passa por um racha profundo, após o rompimento definitivo entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Bivar, levando à separação entre a ala bivarista e a ala bolsonarista, em que se insere Daniel Silveira.