Roberto Kovalick explica rotina no Hora 1: 'Eu janto ao meio-dia'

O jornalista Roberto Kovalick mantém uma rotina fora do comum por conta do trabalho apresentando o Hora 1, que ele comanda desde setembro de 2019. Ele contou que almoça às 8h e dorme às 15h para ficar preparado para o telejornal, que começa às 4h.

“Acordo às 23h e tomo café às 23h30. Chego no estúdio à meia-noite e finalizo algumas pendências como editor-chefe até entrar ao vivo, às 4h. Saio de lá por volta das 7h e, às 8h, almoço, com bife e tudo. Já o jantar é ao meio-dia. Logo depois, passo a usar óculos escuros dentro de casa para simular o entardecer e enganar o cérebro, para dormir às 15h”, explicou Kovalick ao jornal Extra.

Ele diz que montou a rotina com auxílio de médicos e nutricionistas e admite que precisa de bastante disciplina para seguir esses horários tão fora do comum para a maior parte das pessoas. “No Japão, aprendi a ser disciplinado. É essa disciplina que me ajuda a manter hábitos saudáveis e a fazer o que preciso para trabalhar nesse horário”, diz o ex-correspondente.

Os horários diferentes têm a vantagem de deixar mais "tempo útil" livre, garante o jornalista."Tem esse lado bom. Posso curtir a manhã com a minha filha, por exemplo. Hoje (dia 30), pude vê-la andando de bicicleta pela primeira vez no parque. Quem trabalha em horário comercial não pode fazer isso".

Hoje, o jornal estreou um novo cenário, agora que é apresentado do mesmo local onde são produzidos o Jornal Hoje e o Jornal da Globo. “A partir de agora, o jornal vai estar dentro da redação. Isso vai deixá-lo mais ágil, com as notícias chegando mais frescas. E apesar de estar no mesmo estúdio dos outros telejornais, o cenário vai ter as cores do Hora 1, com tons que lembram o sol”, afirmou.

A mudança acontece agora por conta das Olimpíadas, que acontecem no Japão com horários que vão exigir que os brasileiros interessados em acompanhar fiquem ligados em momentos em que normalmente estariam dormindo. "Como vai ter muita gente acordada acompanhando as competições, elas vão saber do Hora 1, e nós queremos estar bem na foto", diz o jornalista.