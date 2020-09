Roberto Santos se prepara para retomar atendimento presencial no ambulatório

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, retomará nos próximos dias os atendimentos ambulatoriais na unidade. Com a redução da taxa de ocupação dos leitos de tratamento para covid-19, a diretoria da instituição está acertando os últimos detalhes para voltar a oferecer consultas presenciais, previamente agendados.

A enfermaria que funcionava no local do ambulatório do HGRS, para oferecer retaguarda aos hospitais que atendem pacientes com o novo coronavírus, já foi desfeita e os consultórios estão sendo remontados, com uma nova configuração. De acordo com o diretor administrativo da unidade, Josemar Cunha, a adoção de medidas necessárias à preservação da integridade física e da saúde de todos é a principal preocupação da gestão neste momento.

“O retorno do ambulatório trará novidades como agendamento via call center, possibilidade de realização de exames pré-operatórios na própria unidade e consultórios mais amplos. Quem já é paciente do Hospital Roberto Santos entrará em contato conosco por meio de um telefone 0800, que disponibilizaremos em breve, para realizar seu agendamento. Teremos cinco postos de atendimento. No dia da consulta, ele já sairá com a marcação do retorno em mãos. Nossa intenção é evitar, ao máximo, a formação de filas no local”, adianta Josemar.

Segundo o gestor, a retomada acontecerá em consonância com as recomendações das autoridades de saúde federal, estadual e municipal, com os protocolos sanitários necessários. “Desde o início da pandemia, garantimos a continuidade dos atendimentos, através de teleconsultas. Adotamos medidas que tiveram como foco a preservação da vida humana e que, agora, permitem a retomada gradual da assistência presencial de forma segura”, pontua Josemar.

Informações adicionais serão divulgadas, em breve, nas redes sociais oficiais da instituição (@HospitalRobertoSantos, no Instagram e Facebook). Para agendamento de consultas a partir do dia 5 de outubro, a diretoria do HGRS disponibilizou, em caráter emergencial, os telefones (71) 3103-8888 e 3117-7841, das 8h às 17h.

Ainda em nota, o hospital informou que o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) que ainda não é paciente do Hospital Geral Roberto Santos deverá ser encaminhado para consulta pela Secretaria da Saúde do município, que o incluirá no sistema Lista Única. Após o primeiro atendimento no HGRS, ele poderá marcar a data do retorno na própria unidade.