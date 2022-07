Roça de maconha é descoberta em povoado de Quijingue

Uma roça de maconha foi descoberta e dois homens foram presos, no povoado de Lagoa do Cru, na cidade de Quijingue, no nordeste baiano.

A ação foi conduzida por militares da 5º Batalhão Polícia Militar (BPM/ Euclides da Cunha) e policiais civis da Delegacia Territorial (DT) de Euclides da Cunha. As equipes chegaram até a zona rural após denúncia do cultivo dos entorpecentes.

O comandante do 5° BPM, tenente-coronel Antônio Batista de Macedo Júnior, contou que além da plantação de maconha, a dupla também circulava com a espingarda na comunidade, com o intuito de amedrontar os moradores.

“Junto à Polícia Civil realizamos o flagrante e apreendemos 32 pés e quatro semestres de maconha, um vaso com cocaína, uma espingarda, um facão, mangueiras e conexões usadas na irrigação do plantio e dois celulares”, disse o comandante.

Segundo o delegado Carlos André Rodrigues Reis, os homens foram autuados por tráfico de drogas, e um deles por posse irregular de arma de fogo. “Eles seguem presos à disposição da Justiça. Continuaremos nesse combate conjunto contra o crime, não só na zona urbana, mas também na zona rural”, ressaltou o delegado.