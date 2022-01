Rocha que se desprendeu de 'paredão' e bloqueou trecho da BA-849 é removida

A prefeitura do município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, realizou a remoção do pedregulho que se desprendeu de um "paredão" e invadiu a pista da BA-849 há cinco dias.

A rocha havia se rompido em virtude das fortes chuvas que atingem a região e interditou parte da estrada de município na noite de sábado (8). O trabalho de retirada foi realizado nesta quinta-feira (13), com o apoio do Governo do Estado que forneceu o maquinário apropriado.

No alerta publicado em suas redes, ainda no sábado, a prefeitura apontou o risco de mais algumas rochas cederem, o que, felizmente, não ocorreu. A via agora está liberada para o tráfego.