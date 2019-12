'Rock leva ao aborto e ao satanismo', diz novo presidente da Funarte

O mastro Dante Mantovani, novo presidente da Funarte, tem mais de 6 mil inscritos em seu canal no YouTube.

Além de vídeos em que tira dúvidas sobre música erudita, o maestro também mostra ser adepto de teorias da conspiração, segundo reportage do jornal O Globo.

Em um vídeo, o maestro, aluno do ideólogo de direita Olavo de Carvalho, diz acreditar em teorias de que agentes comunistas infiltrados na CIA foram responsáveis por dar LSD para jovens em Woodstock.

O objetivo seria destruir a família, segundo ele, "base" do capitalismo.

"O rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto por sua vez alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo", afirma o youtuber.

O maestro defende que o rock leva ao satanismo, mas disse que acompanha duas bandas do gênero: Metallica e Angra.