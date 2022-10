Rodada da Série B terá três confrontos diretos entre times que lutam pelo acesso

A reta final da Série B ficou emocionante na corrida pelas três vagas restantes entre os classificados para a primeira divisão de 2023. Restando quatro rodadas para o fim da competição, nove equipes têm chances matemáticas de acesso. Na próxima, seis delas vão se enfrentar em três confrontos diretos.

Só o Cruzeiro já garantiu lugar na Série A. Com 72 pontos, a Raposa faturou o título de campeão e acompanha de camarote a disputa pelas outras vagas. No próximo domingo, pelo menos um time pode ficar bem perto de seguir os passos dos mineiros.

Terceiro colocado, o Bahia enfrenta o Grêmio, vice-líder, em Porto Alegre. O duelo é uma chance para o tricolor baiano retomar a segunda colocação. Soma 56 pontos, contra 57 do Grêmio. Para além da posição dentro do G4, quem vencer colocará um pé na primeira divisão.

No primeiro turno, Bahia e Grêmio empataram por 0x0 na Fonte Nova. Na época os times eram treinados por Enderson Moreira e Roger Machado, respectivamente. Dessa vez, Eduardo Barroca e Renato Gaúcho estarão na beira do campo.

O encontro mais emocionante promete acontecer nas duas posições logo abaixo na tabela. Também no domingo, Sport e Vasco se enfrentam no Recife. O time pernambucano vem de vitória sobre o Cruzeiro e é 5º colocado, com três pontos a menos do que o Vasco, que fecha o G4. Ou seja, um triunfo do Sport coloca fogo na competição.

Se vencer, o Leão chegará aos 55 pontos e empatará com o próprio Vasco em número de pontos e vitórias. A equipe pernambucana dificilmente entrará no G4 por causa do saldo de gols (11x3), mas ficará mais perto do objetivo se vencer na Ilha do Retiro.

O Bahia tem total interesse no duelo. Em caso de derrota para o Grêmio e triunfo do Sport, a distância do Esquadrão para o primeiro time fora do G4 cairia para apenas um ponto. Por isso é importante secar o rival nordestino.

Fora da zona de classificação, Criciúma e Ituano se enfrentam no sábado, no interior catarinense, na tentativa de se aproximarem do pelotão de frente. O time paulista, que faz a melhor campanha do segundo turno, deu uma arrancada e está na 6ª posição, com 51 pontos. Criciúma aparece em 8º, com 49, e nem pode pensar em não ganhar.

Na mesma situação do time catarinense, o Sampaio Corrêa é o único que não tem confronto direto na 35ª rodada. Entra em campo hoje, em casa, contra a Chapecoense, que é 15ª. Na 7ª posição, o Sampaio pode chegar aos 52 pontos e assumir o 5º lugar. O jogo começa às 21h30.

Chances de acesso

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, o Bahia tem 88,2% de chance de subir para a Série A. Baseado no “número mágico” de 62 pontos, o Esquadrão precisa de seis dos 12 que ainda disputará.

O Grêmio aparece com 96,1% de probabilidade de subir e o Vasco tem 64,6%. Fora do G4, quem mais tem chance é o Sport, com 27,5%, seguido do Ituano (17,2%). Ainda sonham remotamente com o acesso Sampaio Corrêa (3%), Criciúma (1,9%), Londrina (0,28%) e CRB (0,23%).