Rodada de negócios reúne artesãos baianos e compradores nesta quarta (15)

Os artesãos baianos terão a oportunidade de participar de mais uma Rodada de Negócios, que acontece nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), em formato híbrido. Os encontros presenciais entre artesãos e compradores acontecem no Wish Hotel da Bahia e no Centro de Comercialização da Barra, em Salvador.

Nesta quarta-feira (15), às 16h, no Wish Hotel da Bahia, os participantes do evento vão receber a visita oficial dos diretores do Sebrae: o superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o diretor técnico Franklin Santos, e o diretor administrativo-financeiro, José Cabral.

Foto: Divulgação

Os 62 artesãos participantes foram preparados pelo Sebrae, com capacitações e consultorias focadas em gestão empresarial, design, desenvolvimento de coleções e produtos. Eles poderão negociar suas peças diretamente com 30 compradores locais e de outros estados.

A realização do evento é fruto de uma parceria entre Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato, Associação Fábrica Cultural, Sebrae e Sistema Faeb/Senar.

Foto: Divulgação

Serviço

O que: Rodada de Negócios

Quando: 15 e 16/09, a partir das 8h30 às 16h30 – diretoria do Sebrae visita o evento dia 15, quarta-feira, 16h, Wish Hotel da Bahia

Onde: Wish Hotel da Bahia, Centro de Comercialização da Barra e em formato online.