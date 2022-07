Rodallega chora ao reencontrar irmãs e mãe após dois anos; vídeo

O jogador Hugo Rodallega reencontrou a família depois de dois anos após o Bahia vencer o Náutico por 3 a 0, na última sexta-feira (29).

As irmãs e a mãe fizeram uma visita ao jogador na Fonte Nova em uma surpresa emocionante que contou com ajuda da mulher dele e do clube. Elas vieram da Colômbia para reencontrá-lo na semana em que o jogador completou 37 anos, celebrados na última segunda (25).

Se você não viu o vídeo em que Rodallega se encontrou com a mãe e as irmãs pela primeira vez em dois anos, veja. Vai aquecer seu coração! Tremenda bola dentro do clube… pic.twitter.com/vk6tSHXG3V — Pedro Guerra Jr (@PedroZecaBahia) July 31, 2022

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver o momento em que o jogador percebe a presença da família entre os torcedores que o aguardam após a partida.

Inicialmente, o jogador fica sem palavras e ajoelha no chão. Em seguida, parte para encontrá-las. Os quatro se abraçam e choram muito.