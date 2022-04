Rodallega diz que eliminações aumentam peso do Bahia na luta pelo acesso

Desde o fim da temporada passada, quando foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem enfrentado dias turbulentos. Em rota de colisão com a torcida, o tricolor viu o tom das cobranças subir ainda mais após as eliminações precoces na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano.

A chance para pagar o primeiro trimestre vexatório e dar a volta por cima vai começar nesta sexta-feira (8), quando o tricolor estreia na Série B, contra o Cruzeiro, às 21h30, na Fonte Nova.

Um dos destaques do Esquadrão na temporada, o atacante Rodallega diz que entende as críticas da torcida e afirma que a busca pelo acesso ganhou um peso ainda maior após as campanhas ruins no estadual e Nordestão.

Acho que sim [as eliminações aumentam a responsabilidade]. Tem que aumentar. A gente sabe que foi um erro ser eliminado das competições. Sabemos da responsabilidade que temos. É muito importante começar com o pé direito e dar uma volta na página. É esquecer um pouco o tema dos [outros] campeonatos", iniciou ele.

"Daqui a pouco começa a Série B, que é o principal objetivo do time. E a expectativa está muito alta. Sabemos que temos que trabalhar muito. Vamos começar contra um time forte e estamos nos preparando", completou.

Diante da principal competição que o Esquadrão tem no ano, Rodallega acredita que a intertemporada forçada de três semanas serviu para ajustar o time e que a equipe chega em um bom nível diante do Cruzeiro. O colombiano, no entanto, ressalta a importância da chegada dos reforços. Até o momento, o tricolor anunciou apenas o goleiro César, o zagueiro Didi e o atacante Vitor Jacaré.

"O Bahia está tentando chegar no 100%. A gente trabalhou muito bem, muito forte. Trabalhos táticos, físicos e mentais. Tem o trabalho individual, cada um sabe o que tem que melhorar. É colocar em prática na sexta-feira", analisou.

"É importante também a chegada de novos jogadores. Vai ajudar mais o time. Aqui temos muitos bons jogadores, e cada um está trabalhando sua posição. É importante chegarem novos jogadores, com novos pensamentos, que vão ajudar o time. Vamos fazer um conjunto, uma família e tentar sempre ganhar os jogos", finalizou.