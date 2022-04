Rodallega sente desconforto na coxa e pode desfalcar o Bahia contra o Náutico

Ainda no banco de reservas, o colombiano iniciou o tratamento com gelo, mas ele vai passar por exame para detectar se existe lesão. Logo depois do confronto, o técnico Guto Ferreira falou com certa preocupação sobre a situação do atacante.

"Vamos rezar para que, se for alguma coisa muscular, que seja o mínimo possível. Ele teve um desconforto na parte anterior da coxa. Ele é muito experiente, parou de imediato. Ficou muito triste. E para ele sair do jogo...É fominha, quer ir em todas, corre para caramba. Então, vamos rezar para que ele possa se recuperar disso. E se porventura tiver que parar, que seja o mínimo", analisou Guto.

Aos 36 anos, Rodallega é o grande destaque do Bahia na temporada. O atacante já balançou as redes 12 vezes e está entre os maiores goleadores do Brasil em 2022. Esse ano, o colombiano faturou o prêmio de artilheiro da Copa do Nordeste, com oito tentos.

Caso Rodallega não tenha condições de atuar na partida contra o Náutico, na próxima sexta-feira (15), no estádio dos Aflitos, o técnico Guto Ferreira tem pelo menos três opções para substituir o centroavante: os garotos Ronaldo e Marcelo Ryan, ou Matheus Davó, que já atuou como uma espécie de falso 9 quando defendia o São Bernardo.