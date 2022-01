Rodallega volta a testar positivo para covid e continua na Colômbia

Diagnosticado com convid-19, o atacante Hugo Rodallega voltou a testar positivo para a doença durante a contraprova realizada nesta segunda-feira (10), e segue sem conseguir embarcar da Colômbia para o Brasil.

De acordo com o Bahia, o atacante está assintomático. Ele vai continuar em isolamento e deve realizar um novo teste na próxima sexta-feira (14). Rodallega era esperado no Bahia na última segunda-feira, mas não conseguiu embarcar rumo ao Brasil.

O jogador havia sido liberado pelo Bahia para resolver problemas particulares na Colômbia e não se reapresentou junto com o restante do elenco, no último dia quatro. Com contrato até julho, Rodallega é o mais cotado para herdar a vaga de titular no ataque após a saída de Gilberto.

A estreia do Bahia na temporada 2022 será neste sábado (15), às 16h, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. No dia 22, o Esquadrão iniciará a disputa do Nordestão, ao receber o Sampaio Corrêa.