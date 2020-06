Rodamos na Bahia com o Kicks, responsável por mais da metade das vendas da Nissan no Brasil

Desde o lançamento, em 2016, as vendas do Kicks cresceram ano a ano. Inicialmente, o motor era a grande dúvida do consumidor. Mas aos poucos o brasileiro tem compreendido melhor que o desempenho de um carro não está necessariamente ligado à capacidade cúbica do propulsor. Dessa forma, o 1.6 litro aspirado, que equipa todas as versões desse modelo, atende bem.

São 114 cv de potência com gasolina e/ou etanol quando o motor atinge 5.600 rpm. O torque máximo, obtido a 4 mil rpm, é de 15,5 kgfm com qualquer combustível. Na versão SL, como a testada, o Kicks pesa 1.142 kg. A relação entre o peso e a potência é boa: 10 kg/cv. Como comparação, o Jeep Renegade 1.8 flex pesa a partir de 1.448 kg.

Essa equação reflete no bom consumo: com gasolina, a média urbana em Salvador foi de 11 km/l. Na estrada, o Inmetro aponta 13,7 km/l, também com gasolina. O que poderia ser melhor é o tamanho do tanque de combustível, que tem capacidade para somente 41 litros.

Assista ao vídeo, apresentado por Antônio Meira Jr., editor de veículos do CORREIO, e saiba mais sobre a versão SL desse utilitário esportivo compacto da Nissan.

O painel de instrumentos da versão SL conta com uma tela digital (Foto: Nissan) São 4,29 m de comprimento e 2,62 m de entre-eixos (Foto: Antônio Meira Jr. / CORREIO) A versão tem quatro câmeras que formam uma visão de 360 graus (Foto: Nissan) Uma das câmeras fica na logo dianteira da Nissan (Foto: Nissan) Opcionalmente, o interior pode ser caramelo ou bege (Foto: Nissan) Há opção de duas cores, com o teto contrastante (Foto: Antônio Meira Jr. / CORREIO) O porta-malas do SUV compacto leva até 432 litros (Foto: Nissan)