Rodoviária de Itapetinga é interditada após ônibus pegar fogo

Um ônibus da viação Novo Horizonte pegou fogo na manhã do domingo (4) em Itapetinga, no sudoeste baiano. Ele fazia a linha Goiânia-Porto Seguro. Não houve feridos, mas a rodoviária foi interditada por precaução, informou a prefeitura.

O ônibus começou a pegar fogo quando estava parado na rodoviária, na área de embarque e desembarque, por volta de meio dia. Uma brigada de incêndio foi acionada para conter as chamas e a prefeitura enviou um carro pipa, mas o veículo ficou completamnete destruído. Parte da cobertura do terminal também foi atingida.

Por precaução, a rodoviária foi interditada até que um engenheiro do município possa realizar uma avaliação técnica de toda a estrutura atingida, diz a prefeitura.

“Nossa preocupação inicial foi conter o fogo o mais rápido possível para evitar danos maiores e possíveis vítimas. Agora, a gente precisa estudar as consequências que ficaram. Como as chamas atingiram parte da estrutura, é preciso que avaliemos as condições das ferragens, os possíveis riscos de desabamentos e iniciarmos um trabalho de recuperação da área atingida. Por isso, interditamos todo o terminal rodoviário até que possamos garantir a segurança de trabalhadores e viajantes”, explicou Claudio Sousa, coordenador da Defesa Civil de Itapetinga.

Ainda não se sabe o que causou as chamas. Um outro ônibus foi disponibilizado pela empresa para continuar a viagem até Porto Seguro.