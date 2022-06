Rodoviária e ferry-boat têm movimento tranquilo nesta quinta-feira (16)

O Terminal Rodoviário de Salvador e o ferry-boat registram um movimento moderado de saída e entrada de pessoas na capital nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi. A estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) é que passem 5,5 mil pessoas por dia na rodoviária nesta quinta e na sexta-feira (17).

A Agerba informou que devido ao movimento tranquilo, a operação regular é suficiente para atender a demanda. Em caso de aumento de demanda, horários extras serão ofertados. Já entre os dias 18 e 24 de junho, no feriadão de São João, a expectativa é que mais de 170 mil pessoas utilizem o terminal de transportes para deixar a cidade e curtir os festejos juninos. O maior movimento está previsto para a quarta (22), com estimativa de mais de 20 mil pessoas nesse dia.

O estudante Denner Valverde, 24, saiu de Salvador na quarta-feira (15) para curtir o feriadão em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. "O trânsito estava tranquilo por volta das 19h30 de ontem e não foi difícil achar passagem da rodoviária, ainda encontrei promoção, mas o terminal estava muito lotado. Mas, apesar disso, consegui embarcar no horário previsto", disse.

Na BR-324, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo de saída de Salvador também foi tranquilo, sem trânsito intenso. No ferry-boat o movimento também está sob controle, quase sem filas. O sistema tem uma operação especial que começou na quarta (15) e vai até o dia 28 de junho com o objetivo de facilitar o retorno das pessoas após os festejos juninos. Ao todo, sete embarcações estarão à disposição neste período e viagens extras serão programadas, nos momentos de maior demanda.

Serão cerca de 480 vagas extras no sistema de hora marcada do ferry, em horários alternativos. Durante os dois feriados, nos momentos de maior fluxo de veículos e pedestres, e com um maior número de embarcações à disposição, as saídas estão previstas para ocorrer a cada 30 minutos. O funcionamento oficial do sistema, com horários regulares, é de hora e hora: das 5h às 23h30 de segunda a sábado, e das 6h às 23h30 aos domingos e feriados.

