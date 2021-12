Rodoviária tem movimento tranquilo nessa sexta, 24

Na véspera de Natal, a rodoviária de Salvador manteve um movimento tranquilo durante a manhã dessa sexta-feira, com uma procura regular por passagens e sem a previsão de horários extras. Esse ano, a procura por passagens apresentou um crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, embora a rodoviária esteja operando abaixo da capacidade desde o início da pandemia.

De acordo com informações da AGERBA, os destinos mais procurados nesse natal chuvoso foram as cidades do Recôncavo baiano e do litoral norte, além do sul da Bahia, que geralmente, tem uma procura grande nesse período do ano.

Sophia Bagues costuma viajar para a cidade de Seabra, na Chapada Diamantina, no período de Natal para visitar a mãe. Esse ano, a percepção dela é que o movimento está mais tranquilo. “Geralmente, engarrafava muito na região de Feira de Santana, mas dessa vez o trânsito estava livre”, conta.

Até 2019, a rodoviária registrava um movimento de 10 mil pessoas por dia. Em 2021, o movimento não ultrapassa 4 mil pessoas, numa redução de 44% no volume de operações. Qualquer irregularidade identificada pode ser denunciada na ouvidoria da AGERBA, através do telefone 08000710080.