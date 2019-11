Rodoviária terá horários extras para feriadão da Proclamação da República

Quem quiser viajar para curtir o feriadão da Proclamação da República, celebrada nesta sexta-feira (15), contará com um esquema especial de transporte. Entre a quinta-feira (14) e o domingo (17), o Terminal Rodoviário de Salvador disponibilizará 170 horários extras, além dos 540 regulares ofertados diariamente.

A expectativa é que o dia de maior movimento de embarque seja a própria quinta-feira (14), já que muitos passageiros estão de folga no feriado e podem curtir a folga com parentes no interior. Ao todo, aproximadamente 20 mil pessoas devem usar o transporte neste período.

É possível comprar a passagem de algumas empresas pela internet ou telefone. O recomendado é que os passageiros antecipem a compra dos bilhetes, que também estão disponíveis nos guichês das empresas, na rodoviária. As instituições também pdem que, no dia da viagem, os usuários do sistema cheguem ao terminal com 30 minutos de antecedência ao horário de partida do ônibus.