Rodoviário é esfaqueado durante tentativa de assalto em Sussuarana

Um rodoviário, que não teve a identidade divulgada, foi esfaqueado na noite de quinta-feira (15), na Rua do Paquistão, no bairro de Sussuarana. Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma equipe esteve no local e foi informada que a vítima havia sido socorrida para um hospital. Um adolescente foi apreendido e um homem preso acusados de terem participado do crime.

Segundo o Diretor de Imprensa do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, as informações preliminares apontam que a vítima, que é funcionário da OT Trans, tinha acabado de deixar o serviço quando foi atacado. Ele foi socorrido para o Hospital Teresa de Lisieux e não corre risco de morte. "Pelas imagens, vi sangue na região do abdômen, mas não sei se ele foi ferido em outro lugar. Também não sabemos se foi só uma tentativa ou se conseguiram levar alguma coisa dele", disse Mota.

De acordo com a polícia, o adolescente acusado de ter participado do crime foi detido por transeuntes. Ele foi conduzido pelos policiais para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro de Santo Inácio e em seguida à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foi realizado o registro da ocorrência.

Já o suposto autor das facadas, que segundo a polícia, encontrava-se nas imediações de um posto de combustível, foi localizado com um simulacro de pistola (arma falsa) e uma faca do tipo peixeira. "O criminoso e o material apreendido foram apresentados na delegacia do bairro, onde o fato foi registrado", informa a PM. O caso será investigado pela Polícia Civil.