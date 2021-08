Rodoviários de Feira de Santana ameaçam paralisar atividades na próxima segunda

A cidade de Feira de Santana pode começar a próxima semana sem transporte público. Isso porque os rodoviários da cidade ameaçam paralisar as atividades por tempo indeterminado, a partir de segunda-feira (23), caso os proprietários das empresas de ônibus não aprovem uma proposta de reajuste dos salários da categoria.



Os trabalhadores das empresas Rosa e São João farão uma assembleia às 4h desta quarta-feira (18). Eles pedem um aumento de 10,5%, referentes a 2020 e 2021. De acordo com o vice-presidente do sindicato da categoria, José de Souza, ainda não houve uma contraproposta por parte das empresas e se até domingo os trabalhadores não receberem uma resposta, a cidade vai amanhecer sem ônibus na segunda.



“Desde maio estamos tentando resolver a questão da data-base e as empresas não deram uma resposta e nem sequer garantiram a data-base nas conversas anteriores. Nós provocamos o Ministério Público, que deu cinco dias para eles mandarem uma proposta por escrito, eles não deram. Por isso estamos convocando uma assembleia amanhã, às 4h, na garagem. O edital sai na quinta-feira, e se desse período até domingo não tivermos uma proposta, infelizmente na segunda-feira vamos parar as duas empresas por tempo indeterminado. No ano passado não tivemos aumento e esse ano já estamos em agosto e não tivemos o aumento também”, afirmou o sindicalista ao Acorda Cidade.