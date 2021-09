Rodoviários fazem paralisação e atrasam saída de algumas linhas de ônibus

Dezessete linhas de ônibus estão sem sair das garagens até às 8h por conta de uma paralisação de rodoviários em Salvador. Eles ficam mobilizados nas garagens. Não saíram às ruas linhas para Estação Mussurunga, Orla e parte do centro da cidade - são as linhas que fazem parte da antiga CSN. Os trabalhadores estão reunidos nas garagens do Parque Bela Vista e São Cristóvão.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, explicou as reivindicações da categoria. "Essa é uma situação, com relação a trabalhadores da manutençao e administração, que não receberam a diferença do vale de alimentação. Só motoristas, cobradores e despachantes estão recebendo. Eles também são importantes, sem eles os carros não saem. São eles que abastecem os carros, limpam os carros. Eles estão sendo discriminados em não receber o que foi acordado, para que todos recebessem o vale", disse ele em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

Outra reivindicação da categoria é com relação a trabalhadores que já estavam aposentados e foram desligados depois que a prefeitura assumiu a operação, depois que a empresa CSN sofreu intervenção, quando os funcionários passaram para o Reda.

"Esses trabalhadores que eram aposentados e foram exonerados estão precisando de um termo da Senge para que eles tenham direito ao plano de saúde. E esse documento não está sendo passado para os trabalhadores. É uma coisa simples, só de documentos. A gente espera que esse problema seja resolvido", acrescentou Hélio.

Serviço de emergência

Ontem à noite, a Semob divulgou um plano de emergência para o transporte da cidade. Segundo a Semob, caso a operação precise ser acionada, ela contará com veículos das OTTRANS e Plataforma, além de veículos do Transporte Complementar (STEC), "os amarelinhos", que vão atuar em linhas operadas pela PMS, das 4h até as 8h.



Dezessete linhas serão suspensas, porém, os usuários poderão integrar com outras linhas ou com o metrô. Agentes de trânsito e transporte e prepostos das empresas estarão nos principais pontos para orientar os usuários.

Confira as mudanças:



Linhas operadas pela OTTRANS

Estação Mussurunga X Barro Duro, Estação Mussurunga X Fazenda Grande 1 / Boca da Mata, Mussurunga 1 X Estação Mussurunga, Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Setor L/J), Estação Mussurunga X Parque São Cristovão / São Cristovão, Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Setor H/I), Estação Mussurunga X Fazenda Grande 4/3/2, Estação Mussurunga X Bosque das Bromélias, Est.Mussurunga x Boca da Mata/Cassange, Estação Mussurunga x Cajazeiras 11 Setor C, Estação Mussurunga x Praia do Flamengo R1, Rio Das Pedras x Praça Da Sé e Itapuã X Lapa.



Linhas operadas pela Plataforma

Estação Mussurunga X Alto do Coqueirinho, Estação Mussurunga x KM17, Estação Mussurunga x Stella Mares, Vale das Pedrinhas X Vila Rui Barbosa, Aeroporto X Praça da Sé, Estação Mussurunga X Jardim das Margaridas, Aeroporto X C.Grande (Via Garibaldi), Estação Mussurunga X Barra 3, Estação Mussurunga X São Joaquim e Reguladora Estação Mussurunga.



Linhas operadas pelo STEC

Lapa x HGE, Lapa x Daniel Lisboa - Via Waldemar Falcão, Cosme de Farias X Lapa, Santa Cruz X Lapa, Vale das Pedrinhas x Lapa/Barroquinha, Bairro da Paz X Estação Mussurunga e Est.Mussurunga x Bairro da Paz/Piatã.



Linhas suspensas

Vale de Matatu x Acesso Norte, Cosme de Farias x Brotas, Cosme de Farias x Engenho Velho de Brotas, Santa Cruz X Aquidabã, Rio Das Pedras x Campo Grande, Rio das Pedras X Vale dos Rios/Curralinho/Stiep, Aeroporto X C.Grande, Aeroporto X Lapa, Alto do Coqueirinho X Campo Grande, Est. Mussurunga X Barra 1, Est. Mussurunga X Barra 2, Estação Mussurunga X Campo Grande / Cardeal da Silva, Estação Mussurunga X Brotas, Estação Mussurunga / Hospital Central X Cabula, Est.Mussurunga x Piatã/Placaford, Alto do Coqueirinho x Est.Imbuí, Reguladora Estação da Lapa.