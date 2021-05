Rodoviários fazem protesto e impedem saída de ônibus da antiga CSN

Rodoviários que eram vinculados à empresa CSN fazem um protesto na manhã desta segunda-feira (10) e estão impedindo a saída dos ônibus de uma das antigas garagens da empresa. O motivo do protesto, segundo informações da TV Bahia, é a demora para assinar a minuta do acordo trabalhista com os trabalhadores demitidos.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, explicou que a ação é para chamar atenção da prefeitura e da sociedade sobre o atraso. A categoria espera pela homologação do acordo Tribunal Regional do Trabalho há cerca de um mês. Os trabalhadores já fizeram outras manifestações na cidade neste período.

Os rodoviários estão concentrados na garagem que fica na Rua Santiago de Compostela, na região do Iguatemi. Não há previsão de quando o protesto deve ser encerrado.

Para amenizar os impactos da paralisação, 29 linhas redistribuídas para outras empresas nesta manhã, informou o secretário municipal da Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller. Também houve reforço da frota do Sistema de Transporte Complementar (Stec).