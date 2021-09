Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero em Jequié

Policiais da Operação Ronda Maria da Penha (OPRMP), do 19° Batalhão de Polícia Militar, se reuniram com colaboradores da empresa Viação Camurujipe, com sede no Centro Industrial, no município de Jequié, na tarde de quinta-feira (22). O encontro programado faz parte da iniciativa 'Papo de Homem para Homem', que tem o objetivo de quebrar o ciclo da violência de gênero, através da conscientização do público masculino.

Vinte homens que trabalham para a empresa, ouviram sobre masculinidade tóxica, violência e machismo. Na oportunidade, eles também tiraram outras dúvidas com os policiais palestrantes.

Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero (Divulgação) Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero (Divulgação) Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero (Divulgação)

Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero (Divulgação) Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero (Divulgação) Rodoviários participam de palestra sobre violência de gênero (Divulgação)

A tenente Patrícia de Oliveira Batista, comandante da OPRMP/Jequié, explicou que o foco da ação é romper com o ciclo machista e capacitar os homens para que eles atuem como difusores do conhecimento. “Com a conversa, esclarecemos estas questões”, explicou a tenente.