Rodovias: 12 ônibus com diversas irregularidades são apreendidos na Bahia

Doze veículos que faziam transporte irregular foram apreendidos nas rodovias baianas em uma operação realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com apoio da Agerba e da Polícia Rodoviária Federal.

Foram fiscalizados 16 veículos e, além das apreensões, os fiscais da agência emitiram 25 autos de infração. A ação foi realizada entre os dias 10 e 13 de setembro nos munícipios de Vitória da Conquista, Jequié, Nova Itarana, Feira de Santana e ao longo da BR-116 entre estes munícpios.

As empresas flagradas pela ANTT realizando viagens sem autorização são obrigadas por lei a pagar as passagens de todos que estão transportando. Os 330 passageiros foram realocados em veículos de empresas regulares.

Nos veículos apreendidos foram encontradas diversas irregularidades como pneus carecas, equipamentos obrigatórios quebrados e/ou inexistentes, tacógrafos com defeitos. A fiscalização foi intensificada devido ao aumento das denúncias do transporte interestadual clandestino de passageiros durante a pandemia de covid-19.

Todos os veículos foram apreendidos e encaminhados para depósito credenciado da Agência por no mínimo 72 horas, sendo sua liberação condicionada à comprovação do pagamento das passagens em empresa regular, bem como as despesas referentes as diárias de pátio e guincho. Pelo transporte clandestino os infratores estão sujeitos a multa no valor de R$ 7.500.