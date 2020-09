Rodovias baianas passarão por obras durante esta semana

Quem costuma trafegar pelas estradas baianas precisa ficar atento: algumas vias passarão por obras de manitenção e melhoria durante esta semana. A previsão é que as intervenções aconteçam até domingo (4).

De acordo com a Concessionária Bahia Norte, que administra o Sistema de Rodovias do local, nesse período, as BA-526 e BA-535 terão trechos do pavimento recuperados.

Já a BA-521 e a BA-093 recebem manutenção nos dispositivos de drenagem. Nos km 7,8 e 8 dessa última e também no km 18,4 da BA-524 acontecem recuperação de terraplenos. Serviços de poda também ocorrerão em diferentes trechos das BA-093, BA-526 e BA-535.

Todas essas atividades já estavam prevostas. Os trechos que recebem intervenções estarão devidamente sinalizados, e a Bahia Norte solicita mais atenção por parte dos motoristas, para evitar possíveis acidentes.