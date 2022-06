Rodrigão pode desfalcar o Vitória na reta final da primeira fase da Série C

Rodrigão pode desfalcar o Vitória nessa reta final da fase classificatória da Série C do Brasileiro. Na quinta-feira (30), o centroavante será julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão no jogo contra o Volta Redonda.

O jogador de 28 anos não tinha sequer estreado com a camisa do Vitória quando levou o cartão vermelho direto no banco de reservas, aos 28 minutos do 1º tempo, após reclamar da arbitragem. A derrota por 2x1 para o time do Rio de Janeiro aconteceu na 9ª rodada, em 5 de junho, no Barradão.

Em súmula, o árbitro Thiago Luis Scarascati relatou xingamentos de Rodrigão. "Fui informado pelo árbitro assistente que o Sr. Rodrigo Gomes dos Santos, atleta da equipe Esporte Clube Vitória, proferiu as seguintes palavras: Vai tomar no c*. Vocês são ridículos... Vocês são ridículos mesmo. Vai tomar no c*", informa o documento.

Rodrigão cumpriu suspensão automática no jogo seguinte, contra o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e só estreou na 11ª rodada, em 19 de junho, na derrota por 1x0 para o Botafogo-SP, jogo que culminou com a demissão do técnico Fabiano Soares.

No entanto, o julgamento pode determinar que o gancho seja maior, já que o atacante foi denunciado por infração ao Art. 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de uma a seis partidas a quem "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

A sete rodadas do fim da Série C, o Vitória está ameaçado de rebaixamento. Em 16º lugar, o Leão soma os mesmos 12 pontos do Campinense, primeiro time dentro do Z4, na 17ª colocação. No sábado (2), às 19h, o rubro-negro enfrenta o Figueirense, no Barradão.