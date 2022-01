Rodrigo do BBB 22 tem pelo menos duas pessoas esperando por ele; veja quem são

Para evitar de ficar com participantes da casa, Rodrigo Mussi tem dito, no BBB22, que tem "alguém" aqui fora do programa. Sem dar pistas de quem seja, apenas a fala já foi suficiente para levantar suspeitas na internet e, em poucos dias, todos já sabiam quem era Tassia Rezende, uma veterinária de 33 anos que estava com o gerente comercial até setembro do ano passado.

Nesta segunda, entretanto, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, descobriu uma segunda affair do brother. Bárbara Consorte revelou alguns detalhes da “relação” que, segundo ela, chegou ao fim em novembro de 2021.

Bárbara Consorte, affair de Rodrigo Mussi. Foto: Reprodução/Instagram

A engenheira civil, que tem 26 anos e mora em Taubaté, no estado de São Paulo, também o ajudou durante os preparativos para a entrada na casa. "Nós começamos a ficar em abril de 2021 e paramos de ficar em novembro daquele ano. Eu resolvi pôr um ponto final [na relação]. Não estava me fazendo muito bem e eu já estava ficando muito envolvida na história. Deu mais ou menos 8 meses, durou de abril a novembro do ano passo”, disse Bárbara ao jornalista.

Leia mais: Rodrigo Mussi fez harmonização facial antes de entrar no BBB22; veja fotos

Segundo Bárbara, ela sempre o apoiou nesta ideia de virar um BBB. “Acompanhei o processo com o Mussi, ele sempre me contava tudo, eu ajudei a escolher fotos, a escolher vídeos para mandar pra Globo. Foi bem intenso esse processo”.

A engenheira pontuou que nunca soube se Mussi vivia outro relacionamento além do que mantinha com ela porque os dois não haviam se declarado como namorados. Mas isso não a impediu de ficar chateada, já que se encontrava com o brother entre 4 e 5 vezes na semana.

“Não tem como eu cobrar alguma coisa, até porque a gente não teve nada sério. Mas não vou mentir que fiquei um pouco chateada, porém, ao mesmo tempo, não tem o que falar, né? A partir do ponto que nós não tínhamos nada sério. Vivíamos com muito carinho, a gente se gostava, sempre ficava junto, eram 4 ou 5 vezes na semana”, completou a jovem.

Foi pelo mesmo motivo que ela deu um ponto final na relação, porque não gostava do “namoro não assumido”. Mas o combinado foi de que, após sair do BBB, eles iriam conversar.

Enquanto isso, Tássia Rezende é uma veterinária de 33 anos e natural de Cruzília, em Minas Gerais. Ela atua como coordenadora de vendas em uma multinacional, e atualmente cursa uma pós-graduação em Inteligência e Gestão de Varejo. Ela e Rodrigo se conheceram através do Instagram e ficaram juntos por oito meses.

Tassia Rezende diz que ficou feliz que Rodrigo evitou de ficar com pessoas na casa. Foto: Reprodução/Instagram

"Conversamos muito abertamente sobre o assunto, e que ele deveria entrar e viver essa experiência única na vida dele de forma intensa, sem estar ligado às questões aqui fora", disse ela ao site Metrópoles.

"Fiquei feliz dele ter falado que tinha alguém aqui fora, apesar de não ter nenhuma obrigação de dizer isso. Quando ele sair, conversamos", concluiu ela.