Rodrigo enaltece garotada após vencer o clássico: 'É o nosso DNA'

Garotos que decidiram um clássico pelo profissional e deram conta do recado. Foi isso que o torcedor do Vitória viu neste sábado (13), quando o rubro-negro bateu o Bahia por 1x0, pela Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Rodrigo Chagas não poupou elogios aos jovens e ao apoio dado pela torcida ao trabalho dele. O lance do gol do jogo foi protagonizado por dois deles: assistência de Gabriel Santiago para gol de Samuel.

"Acho que a torcida sempre me apoiou. Eu é que tenho que agradecer aos torcedores por todo o apoio que sempre nos deram, por acreditar no nosso trabalho e por novamente buscar a identidade do clube, que é trabalhar com a base, trabalhar forte, é o nosso DNA", disse o treinador.

Ex-treinador da equipe sub-20, Rodrigo fez questão de destacar que acompanha os jogadores mais jovens há algum tempo. "Para muitos pode ser surpresa a presença de alguns garotos como David, Gabriel Santiago, como Yuri, Maykon Douglas. Nós já conhecemos há seis anos e sabemos o potencial de toda essa garotada e o que eles podem render para o nosso clube".

Foco no próximo Ba-Vi

Sem muito tempo para descanso, Rodrigo também projetou o próximo jogo do rubro-negro, um novo Ba-Vi, dessa vez pelo Campeonato Baiano, na quarta-feira (17), às 18h. O técnico do Leão pregou humildade para o confronto contra o time de transição do rival.

"Ganhamos um Ba-Vi, um jogo à parte, mas já acabou a euforia. Agora é pezinho no chão, é mais uma vez concentrar para esse grande clássico na quarta-feira. Independente do atleta que vier a entrar, é saber do grande compromisso que é esse clássico", comentou.

O Ba-Vi pelo estadual terá mando do Bahia e será no estádio de Pituaçu porque a Fonte Nova está fechada para o futebol enquanto é utilizada como hospital de campanha para tratamento de pacientes com covid-19.