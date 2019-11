Rodrigo Faro fala pela primeira vez sobre polêmica envolvendo homenagem a Gugu

O apresentador Rodrigo Faro se manifestou pela primeira vez após a polêmica que se envolveu quando pediu números da audiência durante programa que homenageava Gugu. A atitude dele rendeu uma enxurrada de críticas dos internautas.

Questionado sobre a polêmica pelo blogueiro Leo Dias, Rodrigo Faro quebrou o silêncio. "São haters do Twitter. Já passei por coisa pior nesses 40 anos. Mas obrigado pelo seu carinho e amizade", declarou ele.

Relembre

Na edição do Hora do Faro que relembrou diversos momentos do comunicador que faleceu na semana passada, o âncora foi visto questionando a audiência no ar.

Por conta disso, Faro foi detonado e cancelado na web por conta de uma atitude controversa. O nome do apresentador chegou a figurar entre os trendding toppics do Twitter, com internautas afirmando que a única preocupação do apresentador era a audiência e que a emoção que tentava passar era puro fingimento.