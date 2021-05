O apresentador Rodrigo Faro utilizou seu perfil no Instagram para parabenizar o amigo e colega de trabalho Fausto Silva, o Faustão.



O apresentador, que deixa a Globo no final do ano, completou 71 anos na segunda-feira (3). Faro, que é apresentador da Record TV fez muitos elogios a Fausto Silva, a quem chamou de pessoa generosa e uma de suas maiores referências na profissão.



Faro destacou ainda que Fausto Silva foi uma pessoa que sempre acreditou no seu potencial.