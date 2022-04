Rodrigo Mussi apresenta melhoras e passa a respirar 'sozinho', diz irmão

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, publicou atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB nesta sexta-feira (8). Em stories feitos no Instagram, ele revelou que o administrador já está respirando "sozinho", com as máquinas funcionando apenas como suporte.

"O Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte neste momento", explicou.

Diogo ainda conta que, aparentemente, a medula de Rodrigo não foi afetada no acidente de carro que ocorreu no último dia 31 de março.

"Foi feita a ressonância pela manhã e a equipe de neuro vai avaliar para saber como proceder. Tudo indica que não pegou medula", escreveu . "O Rod está estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando. Ele vai voltar gigante, confiem em mim", acrescentou.

O ex-BBB segue internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Acidente

A Polícia Civil já ouviu os policiais e socorristas que participaram do atendimento após o acidente de Rodrigo. O motorista de aplicativo que dirigia o carro em que o ex-BBB estava e o motorista do caminhão envolvidos no acidente também já prestaram depoimento.

Agora, a polícia espera resultados de laudos e exames solicitados para encerrar o inquérito que investiga o caso. “Sabemos que houve um acidente, o sujeito que causou o acidente informa que teve um momento de apagão, de dormir ou desmaiar, e tudo isso está sendo juntado", explicou ao G1 o delegado Júlio Cesar dos Santos Geraldo.

O motorista de app Kaique Reis, que admitiu ter cochilado, pode ser indiciado. Em novo depoimento, o motorista afirmou que a corrida de Rodrigo começou às 3h15, e não 1h30, como o havia informado inicialmente. Também explicou que ficou com o celular de Rodrigo após encontrar o aparelho ao voltar ao local do acidente para buscar seus pertences. Ele disse que pegou o telefone justamente para tentar contato com os familiares e que atendeu quando um conhecido do ex-brother ligou, combinando a devolução do aparelho.

Apesar de confirmar que cochilou ao volante na hora do acidente, batendo o carro contra um caminhão, o motorista negou que estivesse trabalhando há muitas horas. Ele pode responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - quando não há intenção de causar o acidente.