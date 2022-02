Rodrigo Mussi é eliminado do BBB22 com 48,5% dos votos

Com 48,45% dos votos, Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB22, nesta terça-feira (1). O paredão triplo, o qual ele disputou com Jessilane Alves e Natália Deodato, contou com mais de 115 milhões de votos.

Desde as primeiras horas na casa Rodrigo demonstrou sua ânsia pelo jogo, mas acabou sacrificando os relacionamentos. Ele tentou criar aliados, mas se transformou no alvo dos brothers. Ele foi indicado pelo líder Tiago Abravanel.

Com a saída de Rodrigo, o time Pipoca fica segue com oito participantes.