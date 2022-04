Rodrigo Mussi passa por nova cirurgia na perna: 'Foi um sucesso'

O ex-BBB Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia na perna nesta quinta-feira (7) que, segundo a família, "foi um sucesso". Ele segue internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Familiares explicaram que a cirurgia foi feita para retirar a "gaiola", um mecanismo que envolvia a perna direita de Rodrigo por conta de uma fratura. Uma haste foi inserida no osso. As informações são do G1 SP.

Foi a terceira cirurgia pela qual Rodrigo passou desde que sofreu um acidente de carro em São Paulo. As outras foram na cabeça e na mesma perna que passou por intervenção hoje.

No último boletim divulgado pela família, na noite de ontem, foi informado que Rodrigo continua próximo de despertar, seguindo bastante agitado. Ele abriu os olhos e apertou a mão de parentes em reação a falas. "Continua evoluindo e reagindo", dizia o texto.

Acidente

A Polícia Civil já ouviu os policiais e socorristas que participaram do atendimento após o acidente de Rodrigo. O motorista de aplicativo que dirigia o carro em que o ex-BBB estava e o motorista do caminhão envolvidos no acidente também já prestaram depoimento.

Agora, a polícia espera resultados de laudos e exames solicitados para encerrar o inquérito que investiga o caso. “Sabemos que houve um acidente, o sujeito que causou o acidente informa que teve um momento de apagão, de dormir ou desmaiar, e tudo isso está sendo juntado", explicou ao G1 o delegado Júlio Cesar dos Santos Geraldo.

O motorista de app Kaique Reis, que admitiu ter cochilado, pode ser indiciado. Em novo depoimento, o motorista afirmou que a corrida de Rodrigo começou às 3h15, e não 1h30, como o havia informado inicialmente. Também explicou que ficou com o celular de Rodrigo após encontrar o aparelho ao voltar ao local do acidente para buscar seus pertences. Ele disse que pegou o telefone justamente para tentar contato com os familiares e que atendeu quando um conhecido do ex-brother ligou, combinando a devolução do aparelho.

Apesar de confirmar que cochilou ao volante na hora do acidente, batendo o carro contra um caminhão, o motorista negou que estivesse trabalhando há muitas horas. Ele pode responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - quando não há intenção de causar o acidente.