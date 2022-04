Rodrigo Pastana é o novo executivo de futebol do Vitória

O Vitória anunciou na noite deste domingo (14) a contratação de Rodrigo Pastana, 45 anos, como novo executivo de futebol do clube. O profissional se apresenta no clube nesta segunda para iniciar os trabalhos. O primeiro objetivo é contratar um treinador, afinal, o Leão está sem comandante desde a demissão de Geninho, na semana passada. Ricardo Amadeu atuou como interino na derrota por 2x1 diante do Ypiranga-RS, pela terceira rodada da Série C.

O último trabalho de Pastana foi no Cruzeiro, na temporada passada. Antes disso, passou também por CSA e Coritiba. Pastana é um velho conhecido do futebol baiano. Em 2014, trabalhou no Bahia e se envolveu em polêmica com o atacante Rhayner. Na ocasião, os dois discutiram e o jogador foi acusado de tentar agredir o dirigente.