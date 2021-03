Rodrigo projeta Vitória com time alternativo contra Bahia de Feira

Depois de empatar por 0x0 com o Confiança, no último sábado (27), pela Copa do Nordeste, o Vitória agora volta suas atenções para o Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (31), o Leão encara o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e o técnico Rodrigo Chagas avisou que vai mudar a equipe.

Por conta do ritmo de jogos, o treinador vai colocar em campo um time alternativo. Jogadores como os atacantes David e Samuel, por exemplo, vão ganhar um descanso.

“A possibilidade é muito grande de até botar o time B, entre aspas. A gente tem que colocar os atletas que chegaram e botar os jogadores também que não estavam tendo oportunidade. Possivelmente, a gente vai entrar com a equipe totalmente reformulada. Vou trabalhar para montar uma equipe competitiva”, afirmou o treinador.

Com a ideia de Rodrigo em mudar a equipe, jogadores como Ygor Catatau, Walter e Ruan Levine podem ganhar espaço contra o Bahia de Feira.

Vale lembrar que para o confronto com o Treze, no domingo (4), no Barradão, pelo Nordestão, o Leão não poderá contar com os volantes João Pedro e Gabriel Bispo. Enquanto o primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo, Bispo foi expulso contra o Confiança e também vai cumprir suspensão.