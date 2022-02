Rodrigo Santoro passa férias com a esposa em luxuoso hotel na Bahia

Rodrigo Santoro tirou alguns dias para viver em clima de pé na areia e elegau a Bahia para tal. O ator do elogiado ‘7 Prisioneiros’ esteve na companhia da esposa, a jornalista Mel Fronckowiak, em Itacaré, no sul do estado. Por lá, o casal se hospedou no luxuoso Txai, na Praia de Itacarezinho.

“Há anos que tenho a sensação de que não tenho parado realmente para tirar férias. Parar. E descansar de verdade sem culpa. Perceber a importância de suspender o tempo para apreciar os pequenos (e mais importantes) momentos”, comentou em seu perfil no Instagram.

“Tivemos a oportunidade de passar dias lindos no Txai Resorts celebrando a vida. Com brisa no rosto, água salgada, mergulho no rio. A saúde agradece. E todo o resto também”, completou.Casados desde 2016, Rodrigo e Mel são pais de Nina, de 5 anos.

Sobre o Txai Resorts

O Txai está distribuído em uma área de 92 hectares que antes era ocupada por uma fábrica de cacau e coco. Com 38 acomodações, entre apartamentos geminados e bangalôs construídos sob um deck de madeira suspenso, o resort é certificado pelo seleto grupo de hotéis de luxo Relais & Châteaux.

Matéria publicada em Alô Alô Bahia.