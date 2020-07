Roger confirma Rodriguinho como titular do Bahia contra o Náutico

A saudade dos torcedores e jogadores do Bahia está perto do fim. Para a felicidade geral da nação tricolor, quarta-feira (22) o Esquadrão entrará em campo após mais de quatro meses.

No estádio de Pituaçu, o tricolor receberá o Náutico, às 20h, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com a proximidade da partida, algumas dúvidas vão sendo esclarecidas.

Tudo bem, todo mundo já imagina que a presença do meia Rodriguinho entre os titulares contra o Timbu é praticamente certa. Mas, nesta segunda-feira (20), o técnico Roger Machado confirmou que o camisa 10 vai começar jogando.

"Rodriguinho está plenamente adaptado. No último jogo antes da parada já jogou como titular, na ausência do Rossi. Agora, com todo esse período de treinos coletivos, junto com os outros atletas, ele está totalmente adaptado e deve começar jogando sim na quarta-feira", afirmou Roger.

A partida contra o Náutico será a segunda de Rodriguinho como titular. Principal contratação do Bahia na temporada, ele começou em campo no triunfo por 2x0 sobre o América-RN, na Arena das Dunas, também pelo Nordestão e último disputado pelo time antes da paralisação. Antes, Rodriguinho havia estreado durante o segundo tempo do duelo com o Confiança.

O Bahia tem pelo menos outras duas disputas abertas para a retomada do Nordestão. No setor ofensivo, Clayson e Rossi brigam por uma vaga na ponta. A tendência é que Rossi leve vantagem e inicie como titular.

"No último jogo Rodriguinho entrou em função da ausência do Rossi e eu tive Élber e Clayson pelos lados do campo. A gente vem treinando esse sistema, essa forma de jogar, podendo escolher as características dos jogadores que vão para os lados”, explicou Roger Machado.

No meio-campo, a dúvida é o substituto de Gregore, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O mais cotado para ficar com a posição é Ronaldo. Jadson e Daniel correm por fora.

Como Douglas ainda se recupera de um estiramento na coxa e não treinou durante toda a semana passada, Anderson segue como titular da meta tricolor. Assim, a provável escalação do Bahia tem:

Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Flávio e Rodriguinho; Élber, Gilberto e Rossi.

O Esquadrão já está classificado para as quartas de final do torneio, assim como o Fortaleza, ambos no grupo A. O Náutico, em terceiro lugar no grupo B, precisa vencer para não depender de outros resultados. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam.