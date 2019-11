Roger confirma veto de Marco Antônio: 'Precisamos de peças fortes'

O Bahia ganhou mais um desfalque para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo (17), às 16h, na Fonte Nova. Com uma entorse no pé direito, o meia-atacante Marco Antônio segue vetado pelo departamento médico e não vai estar à disposição do treinador Roger Machado para a partida. Ele se machucou no empate com a Chapecoense, por 1x1, na Fonte Nova, e já havia sido ausência na derrota por 3x1 para o Flamengo, no Maracanã.

Durante entrevista no Fazendão na tarde desta quinta-feira (14), o treinador falou sobre o caso do prata da casa e disse que precisa de 'peças fortes' para a reta final do Campeonato Brasileiro.

"Marco ainda está no departamento médico, está melhor, mas vai demorar um pouco mais. Eu conversei com ele e queria fazer algumas considerações em relação ao Marco, que é um menino muito talentoso. Perguntei para ele se existe um paralelo do primeiro momento dele no clube e esse momento agora com relação a essas duas quebras de evolução por conta de lesão. O que eu queria dizer para ele é que ele já entendeu parte do processo, por isso está nos ajudando neste momento, mas o que o Marco precisa compreender agora é que um motor forte precisa de peças fortes. Se tiver um motor forte com peças que não sejam tão fortes, a força do motor faz com que o carro quebre. Para que ele entenda que ser extremamente profissional a partir desse momento vai determinar o quanto ele vai jogar", analisou Roger Machado, antes de concluir:

"A evolução de um atleta profissional depende de continuidade. Se a todo momento, por uma questão ou outra, o atleta tiver muitas interrupções, ele não consegue atingir o melhor nível. O Marco, como bom ouvinte, bom atleta, entendeu e sabe que tem que viver para o seu corpo, tem que ter na maior parte do tempo saúde atlética para aguentar a exigência do esporte profissional. Vai voltar daqui a pouco e ainda dá tempo de nos ajudar na reta final do campeonato".

Além de Marco Antônio, o Bahia também não vai contar com o zagueiro Juninho, o meia Guerra e o atacante Artur. O trio pertence ao Palmeiras e uma cláusula contratual impede a utilização dos atletas.

Na defesa, Ernando e Wanderson disputam, a posição ao lado de Lucas Fonseca. Já no ataque, as principais opções para Roger são Rogério, Lucca e Arthur Caíke.

Nesta quinta-feira, o Bahia volta aos treinos no Fazendão, em um trabalho com portões fechados. O técnico Roger Machado só vai divulgar a escalação minutos antes do duelo na Fonte Nova.