Roger destaca controle da partida pelo Bahia e aproximação do G6

Roger Machado passou por um déjà-vu neste sábado (24). Em 2017, quando era treinador do Atlético-MG, viu o time ser derrotado em pleno Independência pelo Bahia, por 2x0. Após aquela partida, foi demitido pelo Galo. Dessa vez, a história teve um final muito mais feliz para o técnico: agora no comando do Esquadrão, comemorou com sua equipe o triunfo em Belo Horizonte por 1x0 - o primeiro do grupo fora de casa no Brasileirão 2019.

"Foi um grande jogo, nós não havíamos vencido fora ainda. Uma partida consistente novamente, mais uma partida que nós zeramos o placar. Conseguímos um triunfo que nos dá condição de, neste momento, ser o oitavo. muito próximo do G6, e fazendo uma campanha consistente", celebrou.

Do outro lado do campo, o Galo estava com uma equipe alternativa, com os principais jogadores poupados de olho no jogo de terça-feira (27) contra o La Equidad, da Colômbia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Apesar da equipe rival ser diferente, Roger afirmou que não dava para contar vitória.

"Conheço a força do Independência e do Atlético-MG dentro de casa. A gente sabia que teria que suportar uma pressão forte, ter tranquilidade para jogar, não apenas se defender, contra-atacar forte. Sabíamos que teríamos poucas chances e elas teriam que ter eficiência no momento das conclusões - e foi isso que aconteceu. Todos nós estamos de parabéns", disse.

Roger também lembrou que conhece bem o técnico do Galo, Rodrigo Santana. "Já atuei contra o Rodrigo quando ele era treinador do URT, é meu amigo pessoal. Não [dá para] se iludir com o fato de ele vir com o time daqueles que vêm jogando menos, porque em algum momento a maioria deles foi titular do time do Rodrigo. E saber que essas engrenagens não iam funcionar com aqueles que vinham jogando. Era explorar um descuido, uma desatenção, um mal posicionamento dentro da área. Ter atenção com Geuvânio e Otero, que finalizam bem e têm uma bola parada muito forte. Sofremos pressão, mas, de modo geral, controlamos bem o jogo".

A conquista aumentou para seis o número de partidas que o Bahia não perde. Subiu para a 8ª posição e está pertinho do grupo que irá disputar a Libertadores. Mas Roger evita falar ainda em classificação.

"A gente tem que ter os pés no chão. Tudo é possível. Nós temos o direito de poder sonhar mais alto, mas temos que ir jogo a jogo, ponto a ponto, entendendo que fazer jogos bons nos deixa mais perto de vencer. Seja ele dentro de casa ou fora. Nós sabíamos uma vitória nos colocaria em uma condição muito boa na rodada. O campeonato está se encaminhando para a metade e é importante se manter neste bolo da frente".