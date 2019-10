Roger é um dos 6 técnicos que seguem desde o início do Brasileiro

Roger Machado faz parte de um seleto grupo de treinadores do Brasileirão: aqueles que seguem no comando do mesmo time desde que o campeonato começou. Só seis profissionais estão nesta lista: além do técnico do Bahia, há Tiago Nunes (Athletico), Rodrigo Santana (Atlético-MG), Roger Machado (Bahia), Fábio Carille (Corinthians), Renato Gaúcho (Grêmio) e Jorge Sampaoli (Santos).

A lista diminuiu na última quinta-feira (11), quando Odair Hellmann foi demitido do Internacional após um ano, 10 meses e 15 dias à frente da equipe. Ele se tornou o 14º treinador a deixar o cargo no decorrer do torneio, seja por demissões ou pedidos de saídas.

Nas últimas três semanas, aliás, a dança das cadeiras foi pesada, com a mudança de oito técnicos - Odair Hellmann (Inter), Eduardo Barroca (Botafogo), Rogério Ceni (Cruzeiro), Oswaldo de Oliveira (Fluminense) e Zé Ricardo (Fortaleza), que foram demitidos, e Enderson Moreira (Ceará), Cuca (São Paulo) e Alberto Valentim (Avaí), que pediram demissão.

O Bahia contratou Roger no dia 2 de abril deste ano, para substituir Enderson Moreira. Gaúcho de Porto Alegre, ele tem contrato com o tricolor até o fim de 2020. O Internacional, aliás, está de olho no treinador para ocupar a vaga deixada por Odair, mas as chances dele deixar o Esquadrão são poucas.

Desde 2013, o clube baiano não começa e termina o Brasileirão com um mesmo técnico. Na época, o tricolor passou o campeonato todo com Cristóvão Borges no comando, terminando na 12ª colocação, com 48 pontos. Daí em diante, sempre teve treinadores diferentes na 1ª e 38ª rodadas:

2014 - Marquinhos Santos (1ª); Charles (38ª);

2015 - Sérgio Soares (1ª); Aroldo Moreira (38ª);

2016 - Doriva (1ª); Guto Ferreira (38ª);

2017 - Guto Ferreira (1ª); Carpegiani (38ª);

2018 - Guto Ferreira (1ª); Enderson Moreira (38ª);

Atualmente na 8ª colocação com 38 pontos, o Bahia sonha em terminar o Brasileirão no G6, garantindo uma vaga na Libertadores - torneio que não disputa desde 1989. Segundo os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente há 42,8% de chance disso acontecer.