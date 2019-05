Roger enaltece triunfo do Bahia: 'Estratégia funcionou novamente'

O Bahia conseguiu uma vantagem considerável nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o São Paulo no jogo de ida por 1x0, no Morumbi, na noite de quarta-feira (23). E o técnico Roger Machado creditou o resultado à aplicação tática do time, que se fechou no campo de defesa e explorou os contra-ataques.

“O sistema defensivo se comportou bem, à medida que houve sacrifício, principalmente dos três jogadores de meio e dos dois atacantes de beirada, que se sacrificaram bastante para que a primeira linha estivesse sempre postada para impedir as bolas infiltradas com mais qualidade, que o São Paulo tem. Aí conseguimos controlar boa parte do tempo. Dá ansiedade, com a bola mais perto do seu gol, ainda mais que eu gosto de propor o jogo. Mas tem que entender a competição”, explicou Roger, que foi tricampeão da Copa do Brasil pelo Grêmio e uma vez pelo Fluminense, todas como jogador.

Mais uma vez, o Bahia abriu mão da escalação com um meia de criação e entrou com três volantes em campo – Gregore, Elton e Douglas Augusto. O mesmo havia acontecido no empate de 0x0 com o mesmo São Paulo pela Série A, no domingo.

“A estratégia funcionou novamente. A gente já havia, no Brasileiro, no empate, feito ela funcionar bem, talvez com um pouco mais de contundência nas oportunidades criadas. Hoje a gente controlou bem os espaços, tirando as movimentações do São Paulo, que tem um time leve, hábil. (...) No Brasileiro, tivemos mais contragolpes, mas não fomos eficientes. Hoje o que criamos conseguimos o gol, que deu o triunfo”, comparou Roger.

Élber marcou o único gol do jogo, após pegar a sobra de uma jogada disputada por Rogério. Este, por sinal, entrou no lugar de Fernandão no decorrer da partida e fez uma função diferente da que costuma ser escalado. Ao invés de jogar como ponta, atuou centralizado no ataque.

Roger explicou a substituição: “Fernandão tem uma característica de pivô, como jogador de referência, mesmo com campo à frente, ele tem mais dificuldade, é para ser acionado. Quando conseguimos chegar lateralmente, ele pode disputar a bola na área. Quando a gente troca e bota um jogador mais leve, Rogério já atuou muito como 9 sem ser de referência. O jogo acaba, com o espaço e a característica do atleta, fluindo melhor nessa questão”, argumentou.

O resultado dá ao tricolor baiano a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, dia 29, às 21h30, na Fonte Nova. Como o gol fora de casa não é critério de desempate, em caso de qualquer derrota por um gol de diferença a decisão irá para os pênaltis.