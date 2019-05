Roger esboça Bahia com três volantes para pegar o São Paulo

Em busca do seu primeiro triunfo fora de casa, o Bahia deve ter mudanças diante do São Paulo, neste domingo (18), às 11h, no Morumbi. Pelo menos foi o que o indica o técnico Roger Machado. Na tarde desta quinta-feira (16), o elenco tricolor voltou aos treinos e, pelo segundo dia seguido, Roger montou a equipe com um novo esquema e três volantes.

Além de Gregore e Douglas Augusto, atuais titulares, Elton ganhou a vaga de Ramires, bastante criticado pela torcida, e pode começar jogando diante do time paulista. A ideia de Roger é reforçar o meio-campo tricolor e dar mais liberdade para os laterais. Além disso, Douglas Augusto ficará um pouco mais livre para chegar na área.

>> Gregore repete 2018 e lidera em interceptações no Brasileirão

"Temos que trabalhar hoje e amanhã, ele (Roger) esboçou uma equipe, pode mudar, eu não sei. Temos que trabalhar esses dois dias", explicou o volante Gregore ao ser questionado sobre as mudanças. Se Elton pode ganhar vaga, quem está garantido no time é o lateral-direito Ezequiel. Com Nino suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador que chegou para o Brasileirão vai poder estrear com a camisa tricolor. Já o lateral Moisés, recuperado da dor na coxa, treinou normalmente e também vai para o jogo.

O time considerado titular do Bahia treinou com: Douglas, Ezequiel, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Douglas Augusto; Artur, Élber; Gilberto.

Já o time reserva teve a presença do zagueiro Jackson e foi formado por: Anderson; Nino Paraíba, Everson (Jackson), Xandão e Paulinho; Flávio e Fernando Medeiros; Rogério, Eric Ramires e Marco Antônio; Fernandão. Durante a atividade o atacante Fernandão entrou no lugar de Gilberto.

Quem também apareceu durante o treino foi o atacante Arthur Caíke. Ele está recuperado do edema na parte posterior da coxa e participou de uma atividade técnica comandada por Roger Machado. O jogador no entanto, deixou o campo durante o coletivo e foi para a fisioterapia. Arthur ainda é dúvida para o duelo contra o São Paulo.

Nesta sexta-feira (17), o elenco tricolor volta aos treinos, no Fazendão.