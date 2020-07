Roger explica entrada de Daniel e valoriza tática do Confiança

O Bahia sofreu para balançar as redes do Confiança no duelo válido pela semifinal da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (29), no estádio de Pituaçu. A classificação tricolor à final só saiu no finalzinho do segundo tempo, com um gol de Daniel aos 42 minutos. Depois da partida, o técnico Roger Machado valorizou a atuação da equipe sergipana.

Roger admitiu que alguns jogadores do Bahia deixaram a desejar tecnicamente, mas ressaltou que poucas vezes viu uma equipe tão bem ajustada taticamente como foi o Confiança.

"Jogo duríssimo, jogamos uma partida tática como poucas vezes eu vi uma equipe jogar. O nosso adversário valorizou a nossa classificação, desde já dar os parabéns ao Matheus (Costa, treinador), uma equipe bem trabalhada, compacta, um jogo de primeira e segunda bola que nos gerou dificuldade", disse Roger, antes de continuar:

"O que eu falei para os atletas no vestiário é que eu tenho 10 anos como treinador profissional e poucas vezes eu vi um time tão organizado defensivamente, negando os espaços para o adversário, com consciência do que estava fazendo, com jogo de primeira e segunda bola dentro da sua estrutura. Fizemos uma grande atuação, talvez alguns dos nossos jogadores não estavam nos seus melhores dias, mas normalmente oito carregam três em uma equipe. Mais do que isso não é possível passar em uma semifinal como essa tão difícil", analisou.

Já sobre a estrela na entrada de Daniel, responsável por marcar o único gol do Esquadrão no jogo, o comandante tricolor explicou que tentou uma variação tática antes de ter que enfrentar possíveis cobranças de pênalti.

"À medida que o jogo foi se encaminhando para a batida das penalidades, eu tentei uma alteração tática, colocando o Daniel um pouco mais pra frente, como ele já atuou em outros momentos, para ter uma situação de posse no campo adversário. A felicidade dele em fazer o gol foi muito importante para a equipe e para ele também", explicou Roger.

"As substituições são para ter o efeito que você imagina. Às vezes você acerta, às vezes não. Nesse jogo de hoje a comissão técnica foi feliz em colocar o jogador em campo que decidiu o jogo com gol. Tínhamos poucas opções ofensivas no banco, isso restringiu um pouco as nossas opções de ataque para definir a partida no tempo normal", finalizou o treinador.

Roger Machado volta a comandar o Bahia nessa quinta-feira (30), quando o time vai enfrentar o Jacuipense, às 17h30, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuipe, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano.

A final da Copa do Nordeste será disputada no sábado (1º), às 16h, e na próxima terça-feira (4), às 21h30, com as duas partidas em Pituaçu.