Roger ganha medalha Zumbi dos Palmares pela luta contra o racismo

O técnico do Bahia, Roger Machado, foi condecorado com a medalha Zumbi dos Palmares, honraria dada pela Câmara Municipal de Salvador pelo destaque do treinador na luta contra o racismo. A homenagem foi proposta pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB), e a cerimônia de entrega aconteceu na noite de sexta-feira (6).

O motivo que levou o gaúcho de 44 anos e receber a medalha foi o posicionamento de Roger na entrevista coletiva concedida após o empate de 1x1 entre Bahia e Fluminense, no dia 5 de agosto, no Maracanã. Na ocasião, ele, que é um dos dois treinadores negros da Série A do Brasileirão - o outro é Marcão, do time carioca - abordou o racismo estrutural existente no Brasil (relembre aqui).

Acompanhado da esposa Camile e das filhas Júlia e Gabriela na cerimônia, Roger comentou em seu discurso: "A repercussão da minha fala, eu confesso a vocês que no primeiro momento me assustou. Me assustou e me preocupou. Me assustou pela dimensão a que ela foi levada e me preocupou porque me deu a certeza que a gente fala muito pouco sobre o assunto", disse o treinador tricolor.

"Um país que tem na sua população mais de 50% de negros e que proporcionalmente não há representatividade nesse patamar, no mínimo nós devemos questionar por que. Um país que foi criado em cima de um modelo colonial escravocrata repete até hoje, de uma forma mascarada, moderna, os mesmos conceitos que muito subjugaram, maltrataram e aprisionaram negros durante a escravidão", continuou Roger. "Se nós não dialogarmos com nosso passado e repararmos essas mazelas que tanto nos prejudicam até hoje, dificilmente nós faremos as pazes com ele".

A vereadora Aladilce Souza enalteceu o homenageado pela conduta além dos esquemas táticos. "O futebol é um espaço político e educativo, de afirmação de atitudes e valores. Nele o racismo também se instaura. E para nós, Roger é um técnico ainda maior por dar um grande exemplo na luta antirracista".

Também presente na solenidade, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, afirmou: "Contratamos um treinador de futebol e ganhamos um cidadão de Salvador".

O que de fato irá acontecer. Roger irá receber, também da Câmara Municipal, o título de cidadão soteropolitano. A homenagem foi proposta pelo presidente da casa, o vereador Geraldo Júnior (Solidariedade), e só não aconteceu nessa sexta-feira devido à ausência - justificada - do autor. Nova data será marcada.