Roger Machado elogia Rodriguinho: ‘vai assumir o protagonismo'

Rodriguinho fez sua esperada estreia com a camisa do Bahia. Foi no triunfo do Esquadrão sobre o Confiança por 1x0, com gol contra marcado por Matheus Mancini, no sábado (7), na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Contratação mais importante do time na temporada, o meia entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e teve uma boa atuação. A ideia do técnico Roger Machado, agora, é que ele passe a se adaptar à equipe.

“Vai começar a ter entrosamento com os colegas, saber o timing das tabelas, infiltrações, já pisou na área. A presença dele, a capacidade de definição, pode nos dar um jogo muito adequado. Naturalmente, sabemos que Rodrigo veio para ser a referência do time. Gradativamente, ele vai assumir o protagonismo”, afirmou Roger.

A estreia, no meio do segundo tempo, foi planejada pelo treinador. “A ideia era que ele entrasse por volta do tempo que foi, 30, 35 minutos. Acima de tudo, a não escalação dele, a manutenção do time que jogou a última partida e venceu, foi justamente por justiça, porque o treinador, além de escolher os melhores para entrarem, também faz a gestão do grupo. Importante que eu permitisse que a escalação que vinha jogando pudesse permanecer, pelo menos por um tempo”.

Roger também explicou como pretende encaixar Rodriguinho no futuro. “Como ele entrou no jogo. Élber, naturalmente, vai para a sua posição, no lado do campo. E o Rodrigo vai ser o companheiro do atacante que está à frente. É um jogador que, para mim, é um meia-atacante. Não é um meia articulador. Rodriguinho pode fazer lado em alguns momentos dentro do jogo. Pode fazer um tripé também. Mas a sua função e as suas características, quando estiver perto da área, é que possa achar as melhores soluções para a equipe”.

O Bahia agora tem uma semana para se preparar para o próximo desafio, mais uma vez pelo Nordestão. O tricolor só volta a entrar em campo no sábado, às 20h, contra o América-RN, na Arena das Dunas.