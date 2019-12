Roger Machado indica João Pedro no meio-campo contra o Vasco

Os preparativos para a penúltima rodada do Brasileirão foram encerrados no palco do jogo. O elenco do Bahia treinou nesta quarta-feira (4) na Fonte Nova, onde enfrentará o Vasco na quinta-feira (5), às 19h15. Será a despedida da torcida na temporada, já que o time vai jogar fora de casa na última rodada, contra o Fortaleza, domingo (8).

Com 48 pontos, o tricolor é o 11º colocado no Brasileirão e tem o adversário na cola. A equipe carioca soma 47 pontos e está em 12º lugar.

O técnico Roger Machado não contará com o volante Ronaldo, que foi expulso no triunfo por 2x1 contra o CSA e está suspenso. Além dele, o volante Elton, o meia-atacante Marco Antônio e o atacante Rogério continuam vetados pelo departamento médico.

Na ausência do volante, João Pedro deve ser deslocado para o meio-campo, como indicou Roger na entrevista coletiva concedida nesta quarta. "João é uma alternativa. A gente não tem muitas, se precisar manter os três médios por dentro. Como foi contra o Goiás, que João fez um belo gol. É uma alternativa e é bem provável que possa acontecer", afirmou o treinador tricolor.

Com o remanejamento de João Pedro, Nino Paraíba deixará o banco de reservas para ocupar a vaga na lateral direita. O Bahia deve entrar em campo com: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Artur, Élber e Gilberto.