Roger não garante Guerra e confirma Moisés fora contra o Inter

Os próximos dias vão ser decisivos para Roger Machado definir o time do Bahia que vai entrar em campo contra o Internacional, sábado (26), às 19h, na Fonte Nova. Nesta quinta-feira (24), o treinador comanda o primeiro treino com a presença de todo o elenco e vai ser nesse trabalho que ele começará a esboçar a equipe.

O principal problema para Roger está no ataque. Sem Élber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador tem que eleger uma nova peça para a função. Ou algumas peças.

Além do camisa 7, o meia Guerra também não tem presença confirmada. Durante entrevista no Fazendão, Roger não confirmou o time que vai começar o duelo, mas deu pistas ao ser questionado se este é o momento de Marco Antônio ganhar uma vaga como titular, após duas boas atuações saindo do banco.

"Pode ser o momento (de Marco Antônio), pode ser o momento de Arthur Caíke, que tem entrado tão bem quanto ele, pode ser a continuidade do Guerra, que na minha opinião, jogou bem (contra o Ceará). Substituição foi mais por conta do cartão amarelo e por procurar outra característica. Tenho boas opções, dependendo da leitura do que o Inter virá, podemos lançar jogadores com características diferentes. Guerra, Marco e Caíke são diferentes em características", analisou o treinador tricolor.

A única certeza que Roger deu foi a ausência de Moisés na partida. Recuperado de uma lesão na coxa, o jogador tem feito trabalhos específicos de condicionamento físico, mas ainda não foi liberado para voltar aos gramados e vai desfalcar o Esquadrão pela quarta partida seguida. Giovanni segue entre os titulares.

"Moisés vem com bola hoje, primeiro dia de transição. Situação dele é diferente do Nino, que fez três treinos com bola e foi para o jogo. Além da lesão ser diferente, o tempo parado é diferente, ele ainda precisa de ritmo de treino para voltar. A partir da próxima partida, deve estar à disposição. Nessa, não", explicou Roger. Depois do Inter, o adversário será o Santos, dia 31, na Vila Belmiro.

Além do treino da tarde desta quinta-feira, o Bahia fará mais uma atividade sexta, antes de enfrentar o colorado. As duas fechadas para a imprensa.