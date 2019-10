Roger testa opções antes de pegar o Santos; veja provável time

O Bahia treinou no Fazendão na tarde desta terça-feira (29), e o técnico Roger Machado começou a esboçar o time que vai enfrentar o Santos, quinta (31), às 19h15, na Vila Belmiro.

Antes da atividade, o elenco recebeu informações e vídeos sobre o adversário. Logo depois, os atletas foram para o campo e trabalharam sob o comando de Roger. O trabalho foi fechado para a imprensa e o treinador fez testes na equipe. Certeza mesmo é a volta de Moisés na lateral esquerda e de Élber no ataque.

No treino, Roger montou o time com João Pedro no meio-campo, enquanto Guerra e Marco Antônio trabalharam na equipe reserva. Já em outro momento, o atacante Rogério e o zagueiro Wanderson foram para o time principal. A todo instante o treinador passava instruções para os atletas.

A provável escalação tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Artur, Élber e Gilberto. Antes do fim do treino, os jogadores aproveitaram para aprimorar as jogadas de bola parada. Recuperado de virose, o atacante Arthur Caíke trabalhou normalmente e está à disposição do treinador.

Na quarta-feira (30) o elenco do Bahia encerra a preparação para o duelo. Logo após a atividade o time segue para Santos (SP), local da partida.

Com 41 pontos, o tricolor está na nona colocação, a quatro pontos da zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Santos é o terceiro colocado, com 52 pontos.