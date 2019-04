Rogério explica dança na comemoração: 'Tirar onda com compadre'

Na estreia do Brasileirão, ele balançou a rede e meteu dança. Depois de encobrir o goleiro Cássio e fechar o placar do triunfo por 3x2 contra o Corinthians, domingo (28), na Fonte Nova, Rogério virou para a torcida e comemorou com muito remelexo nos quadris.

Fez a alegria da arquibancada e ainda rendeu resenha. Nesta segunda-feira (29), o elenco tricolor se reapresentou no Fazendão, e o atacante explicou a dança. Na verdade, não há muito o que explicar: "Um amigo que veio do Recife, meu compadre, fez essa dancinha na zoeira e eu disse que, se fizesse um gol, tiraria onda com ele", contou.

Rogério dança na Fonte Nova após fazer gol por cobertura contra o Corinthians (Felipe Oliveira/Divulgação ECBahia)

Rogério entrou em campo aos 25 minutos da etapa final e fez o gol mais bonito da partida. Ele garante que previu a jogada ainda no banco de reservas ao observar o posicionamento do goleiro corintiano. "Teve um lance que foi escanteio para a gente e não tinha ninguém na sobra. E ele adiantou para fazer a sobra. Eu prestei atenção se era só aquele momento ou se ele estava fazendo constantemente. Eu falei: 'se tiver uma oportunidade dessa, vou tentar fazer por cobertura'. Fui feliz", argumentou.

Foi o segundo gol de Rogério em 13 jogos com a camisa tricolor. Na avaliação dele, um dos mais bonitos da carreira. "É um dos mais bonitos. Tive a felicidade de ver o Cássio adiantado e tocar por cima. Já fiz vários gols bonitos. Vou colocar no currículo como mais um", gabou-se.

Antes, ele havia garantido o empate em 1x1 contra o Bahia de Feira no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Na ocasião, também deixou o banco de reservas e definiu o placar aos 52 minutos do segundo tempo.

Contratado no início de janeiro, Rogério foi bastante criticado pela torcida nos quatro primeiros meses do ano. Ele reconhece que não estava apresentando um bom desempenho e credita sua melhora de rendimento à chegada do técnico Roger Machado ao Fazendão. "Confiança. Roger chegou, confiou no meu potencial, deu confiança. Agradeço a ele e à diretoria por terem me segurado. Reconheço que na pré-temporada não fui tão bem, perdi gols que não deveria perder. Mas é assim mesmo. Só erra quem está ali dentro de campo. Tentei fazer o melhor, não consegui. Agora estou voltando a ser decisivo", afirmou.

Melhor ataque do Brasil

Antes de Rogério, Arthur Caíke e Artur já tinham balançado a rede contra o Corinthians. Com os três gols na estreia do Campeonato Brasileiro, o Bahia chegou a 54 em 30 jogos na temporada e tem o melhor ataque de 2019 entre os 20 clubes da Série A. Com 14 gols, Gilberto é o artilheiro tricolor na temporada. Fernandão aparece em seguida, com oito.

Diante do Corinthians, apesar de Gilberto e Fernandão terem passado em branco, o placar foi construído por três atacantes, algo que não ocorria com o Bahia no Campeonato Brasileiro havia quase 18 anos. De acordo com o pesquisador Fred do Chame-Chame, o feito não era registrado desde 1º de agosto de 2001, quando o Bahia goleou o São Caetano por 5x0. Na ocasião, os gols foram assinados por Alex Alves, Marcus Vinícius (dois) e Nonato (dois).

O Bahia volta a entrar em campo pela Brasileirão na quinta-feira (2), quando faz a primeira partida como visitante no campeonato, contra o Botafogo, às 20h, no Engenhão. O elenco se reapresentou na manhã desta segunda e iniciou os preparativos para o confronto. Após se recuperar de contusão, o atacante Élber começou a fase de transição física.

Na partida, o técnico Roger Machado contará com o retorno do volante Douglas Augusto, que não enfrentou o Corinthians porque uma cláusula contratual o impede de atuar contra o clube que o emprestou ao Bahia. O goleiro Douglas treinou normalmente no Fazendão e deve ser relacionado pela primeira vez após se recuperar de lesão.

Quem também participou da atividade em campo foi o atacante Fernandão. Ele precisou ser substituído no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians após levar uma pancada no olho esquerdo.