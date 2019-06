Rolé dos gigantes: em shoppings de Salvador até Dogue alemão é bem-vindo

Mané (esquerda). Gretta e Toddy (Foto: Evandro Veiga / CORREIO)

Quase um metro (com as quatro patas no chão) de pura elegância e fofura. O tamanho da Dogue alemão Gretta só assusta quem não a conhece. Extremamente dócil, por onde passa chama a atenção. Principalmente quando sua tutora, Patruska Barreiro, resolve leva-la para um passeio no shopping. Isso mesmo! No shopping!

Esta semana, acompanhada de outros dois grandões - o Golden Retriever Toddy e o Husky Siberiano Mané - Gretta passeou pelo Shopping Paralela, que está de parabéns por valorizar a cultura Pet Friendly cada vez mais. Muita gente não sabe, mas, em Salvador, há dois shoppings que não têm qualquer tipo de restrição para cães.

Além do Paralela, na Avenida Luiz Viana Filho, o Shopping Boulevard 161, no Itaigara, também libera geral para qualquer porte ou raça. O tema é polêmico. Mas, o Cãogaceiro aqui apoia a entrada dos gigantes nesses estabelecimentos e considera esse processo um caminho sem volta. Com o tempo, todos os shoppings (e seus clientes) hão de entender que o problema não está no tamanho e nem na raça, mas no comportamento.

Passeio de grandões no Paralela (Foto: Evandro Veiga / CORREIO)

É o que acredita o treinador de cães e veterinário Rafael Ramos. Para ele, os tutores devem estar atentos ao nível de agressividade (se ele existir) dos seus cães nesses ambientes. “Não deveríamos punir cães e seus tutores pelo porte do animal, mas sim pelo comportamento. Ou seja, independentemente do tamanho do cão, se ele não se comporta bem nesses ambientes, não deveria frequenta-los”, defende Rafael.

O fato é que existe um estigma de que cães de grande porte são agressivos. Por esse motivo, acabam banidos de ambientes sociais. “Não podemos negar que a mordida de um cão de grande porte causará mais danos do que de um animal de pequeno porte. Como nem sempre podemos contar com o bom senso de tutores conscientes, esses estabelecimentos preferem banir para não correr riscos”, acredita Rafael.

Rafael pede bom senso aos tutores (Foto: Evandro Veiga / CORREIO)

Uma medida menos drástica - adotada por alguns shoppings mundo afora - é permitir o acesso desses animais condicionando ao uso de focinheiras. Por enquanto, não há shoppings em Salvador que tenham optado por isso. O próprio Shopping Paralela prefere confiar nesse bom senso dos tutores. Inclusive, em caso de xixi ou cocô, o estabelecimento disponibiliza uma equipe de limpeza para auxiliar quem leva o pet ao local. Basta acioná-los.

O adestrador Cláudio China propõe uma medida para, de certa forma, "forçar" o bom senso dos tutores. "Os donos poderiam, antes de entrar no shopping, assinar um termo de responsabilidade atestando de que seu cão é dócil o suficiente para conviver com pessoas e outros cães. Assim, eles seriam responsabilizados por algum dano que fosse causado".

No caso de um lugar como um shopping, China faz certa diferenciação de raças, apesar de reconhecer que qualquer cachorro, independentemente do porte ou da raça, pode ser dócil. "Penso que é preciso mais atenção com raças como Rotwailler e Pit Bull, por exemplo. Em princípio, não aconselharia que frequentassem um shopping, mas o termo de responsabilidade ou a focinheira podem ser uma solução", acredita.

Sucesso

Longe de morder quem quer que seja, Greta, Toddy e Mané não só circularam tranquilamente pelo shopping como fizeram o maior sucesso entre os outros clientes. A bacharel em Direito Patruska Barreiro, tutora de Gretta, diz que toma cuidado ao passar perto de outras pessoas. Não pelo temperamento da cachorra, mas pelo medo que os humanos têm.

“Cão grande geralmente é associado a cão de guarda. Quando chego em algum lugar pergunto se as pessoas têm medo. Vou logo explicando que ela é dócil. Normalmente o pessoal entende”, diz Patruska. “A aceitação melhorou bastante. Hoje as pessoas até param para brincar e fazer carinho”, comemora Ana Carolina Belucci, tutora de Toddy.

“Como Mané se assemelha a um lobo, as pessoas ainda se assustam muito. Mas basta ele mostrar o lado brincalhão para todo mundo ficar de boa”, explica a estudante de veterinária Gabriela Figueirôa, tutora do Husky Siberiano. Além de liberar cães de qualquer porte e raça, o Shopping Paralela também é conhecido por diversas iniciativas Petfriendly.

Há bebedouros pet nos corredores, um Pet Park gratuito com brinquedos e atividades para os cães e uma loja colaborativa (Villa Pet Salvador). Gretta, Toddy e Mané ainda puderam acompanhar seus tutores em um almoço no restaurante Cazzola, que afastou as jardineiras que são colocadas ao redor do estabelecimento para criar uma área restrita. Isso, sim, é Petfriendly!

23 lojas do Boulevard 161 são Petfriendly

Apesar da estrutura menor, o Shopping Boulevard 161, no Itaigara, é muito agradável para quem tem pet. Além de aconchegante, o lugar também liberou geral para cães de todas as raças e portes. “Não temos distinção de porte ou raça desde que, claro, os cães estejam na guia acompanhados dos seus donos”, explica Josiane Bastos - dona e administradora do Boulevard 161.

Na verdade, não só o shopping, mas boa parte das lojas do Boulevard aceitam que cães adentrem seus espaços. Dos 33 estabelecimentos, 23 são Petfriendly. “A gente se preocupa em se atualizar com o que é tendência. E abrir espaço para os cães é uma tendência mundial”, afirma Michelle Duran, responsável pelo departamento de marketing do shopping..

Cindy é figura frequente no Boulevard (Foto: Divulgação)

A American Bully, Cindy, por exemplo, vive passeando pelos corredores do Boulevard. Alguns clientes já reclamaram de sua “cara de breva”, mas pouco a pouco percebem que isso é puro preconceito. “Ela é Cindy de Cinderela. E justifica o nome, viu? É um doce! Quem vê cara não vê coração”, afirma Michele.

Dica do Cãogaceiro: os shoppings não são exatamente o lugar ideal para levar um cachorro. Se for passear com seu filho de quatro patas, prefira um parque arborizado ou praia. Ele vai gostar muito mais! Mas, se você precisa ir ao shopping e essa é uma chance de fazer mais um passeio com ele, ótimo! Melhor do que deixa-lo em casa.

O porte nos shoppings de Salvador

Shopping Paralela – Não há restrição de porte ou raça

Shopping Boulevard – Não há restrição de porte ou raça

Shopping Barra – Apenas cães de pequeno porte (até 40cm)

Shopping da Bahia – Apenas cães de pequeno e médio porte (até 60cm)

Shopping Bela Vista - Apenas cães de pequeno porte (não informou centimetragem)

Shopping Salvador – Apenas cães de pequeno porte levados no colo, bolsa ou carrinho