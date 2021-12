Romana Novais doa peruca feita com cabelo de Alok para criança com câncer

A médica Romana Novais foi a um salão de beleza nesta quarta-feira (22) por um motivo pra lá de especial. Ela entregou uma peruca feita com o cabelo de Alok à pequena Giovana, que está em tratamento de um câncer.



"E hoje vim fazer a doação da peruca que a gente montou com o cabelo do Alok mais outras pessoas que fizeram doação. A doação vai ser feita para a Gigi. Ela está aqui no salão de beleza e não sabe que vai receber, ela veio para uma dia de beleza. Vai ser surpresa", contou Romana através das redes sociais.

Os fios foram doados a ONG Cabelegria, responsável por produzir a peruca.

Leia mais na coluna Alô Alô Bahia